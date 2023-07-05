Собянин: Готовить детей к ЕГЭ должны непосредственно в школах, а не у репетиторов

В пилотном проекте по подготовке к ЕГЭ в Москве участвовали 80% учеников 11-х классов из 407 школ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Собянин рассказал о результатах пилотного проекта по подготовке московских школьников к ЕГЭ. Эксперимент проводился в течение нескольких месяцев в ряде учебных заведений столицы. По словам мэра, дети, готовившиеся к единому госэкзамену не с репетиторами, а непосредственно в школе, в итоге сдали его гораздо лучше.

«В чем, на мой взгляд, состоит системная проблема школьного образования? Мы учим детей в соответствии со стандартами. Потом они приходят на выпускной экзамен. Но их никто не учил, как правильно выдержать это испытание. В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат», - написал Собянин в блоге на официальном сайте мэра.

Он подчеркнул, что готовиться к единому экзамену ученики должны не самостоятельно или с репетиторами, а под контролем учителей. Глава города отметил, что первоначально эксперимент вызывал сомнения не только у родителей, но и у чиновников и даже у педагогов. Тем не менее, в течение последней четверти дети усиленно готовились к сдаче ЕГЭ и в итоге прошли экзамен лучше других школьников. В результате родителям удалось сэкономить значительные суммы, ведь им не пришлось тратиться на репетиторов.

Как показал опрос, проведенный по итогам эксперимента, более половины родителей высоко оценивают пилотный проект по подготовке к ЕГЭ. Его поддержали 74 процента респондентов. В опросе принимали участие более 7 тысяч родителей выпускников и более 7 тысяч педагогов. Лишь небольшой процент опрошенных высказался в пользу традиционных методов подготовки к экзаменам.

В пилотном проекте по подготовке к ЕГЭ в Москве участвовали 80% учеников 11-х классов из 407 школ. Суть эксперимента заключалась в том, что с 1 февраля одиннадцатиклассники более интенсивно изучали именно те предметы, которые выбрали для сдачи на ЕГЭ. Для этого в школах была изменена программа обучения на второе полугодие. Часть предметов осталась в учебном плане – в основном те, по которым школьники затем сдавали экзамены. При этом ряд дисциплин был пройден досрочно.

Занятия выпускников проходили в малых группах, сформированных по результатам диагностики и пробных ЕГЭ. Это было сделано для того, чтобы дети готовились вместе со сверстниками с таким же уровнем знаний.

На занятиях учителя вместе с учениками систематизировали изученный материал и разбирали варианты ЕГЭ. Педагоги отвечали на вопросы старшеклассников и обсуждали с ними наиболее трудные моменты. Такой подход позволил снизить нагрузку на школьников, поскольку они занимались только теми предметами, которые хотят изучать углубленно. При этом ученики смогли обойтись без репетиторов, поскольку учителя давали им именно тот материал, который требуется на ЕГЭ.