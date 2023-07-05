Виновника смертельного ДТП на Волгоградском проспекте отправили под стражу на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в совершении ДТП на Волгоградском проспекте. За решеткой он проведет два месяца — до 3 сентября 2023 года включительно, рассказали в прокуратуре Москвы.

Напомним, речь идет о ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель фуры врезался в ожидавший зеленого сигнала светофора легковой автомобиль «Хендай», который в свою очередь «впечатался» в еще один грузовик. Иномарку раздавило всмятку, находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Об этом писал ранее KP.RU.

На судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения по стражу. Однако суд поддержал обвинение.

Мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он признал частично.