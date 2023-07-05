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НовостиПроисшествия5 июля 2023 14:54

Виновника смертельного ДТП на Волгоградском проспекте отправили под стражу на два месяца

Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека
Мила ГЕНЬ
Виновника смертельного ДТП на Волгоградском проспекте отправили под стражу на два месяца

Виновника смертельного ДТП на Волгоградском проспекте отправили под стражу на два месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в совершении ДТП на Волгоградском проспекте. За решеткой он проведет два месяца — до 3 сентября 2023 года включительно, рассказали в прокуратуре Москвы.

Напомним, речь идет о ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Водитель фуры врезался в ожидавший зеленого сигнала светофора легковой автомобиль «Хендай», который в свою очередь «впечатался» в еще один грузовик. Иномарку раздавило всмятку, находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Об этом писал ранее KP.RU.

На судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения по стражу. Однако суд поддержал обвинение.

Мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он признал частично.