Что произошло за день 5 июля 2023 года: главные новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары 6 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оранжевый уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр России в Москве в четверг, 6 июля, из-за жаркой погоды. Синоптики предупреждают, что воздух в столице прогреется до 30-31 градуса.

При этом в среду, 5 июля, с полудня и до конца суток объявлено штормовое предупреждение о сильном дожде с грозами и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Днем в районе Чертаново произошло ДТП: грузовик опрокинулся на проезжую часть. В результате аварии топливо разлилось на проезжую часть. Понадобилась помощь пожарных. Они оперативно очистили дорогу от горючего, затруднений движения это не вызвало.

Суд отправил под стражу виновника аварии на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. ДТП случилось 3 июля, в понедельник. Водитель фуры врезался в стоящую иномарку, которую от удара прокатило вперед и зажало между двумя грузовиками. Мужчина, который находился за рулем легковушки, погиб.

Также суд вынес приговор женщине, которая в состоянии наркотического опьянения не справилась с управлением и задавила насмерть мать и одного из двух детей, ее сопровождавших. Водительница проведет 9 лет в колонии общего режима.