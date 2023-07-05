Риелтор объяснила завышенную стоимость жилья в некоторых ЖК в Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завышенная стоимость квартир в некоторых жилищных комплексах в Москве может быть связана с тем, что девелопер не всегда правильно оценивает свой проект с объемом предложения, который есть в локации. Об этом рассказала в беседе с РИАМО риелтор Екатерина Никитина.

В общей же картине, рынок жилой недвижимости в России не стоит на месте. Так например за год спрос на вторичное жилье увеличился более чем на треть. Самый большой рост наблюдается к однокомнатным квартирам. За год он увеличился на 40 процентов.

Интерес к двухкомнатным квартирам стал выше на 39 процентов, а эксперты считают, что это стало следствием снижения цен. Об этом рассказали на портале RT.

Однако не только рынок вторичного жилья в России стал более привлекателен. Впервые с лета 2022 года наблюдается и снижение цен на новостройки. В Москве цены на новое жилье снизились примерно на 0,8 процента. Такую статистику опубликовали на портале Life.ru.