Владислав Овчинский: московский производитель поставил композитные материалы для ремонта самого старого моста Владивостока

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

При реконструкции Казанский мост во Владивостоке будут использованы композиты на основе углеволокна, которые изготовила московская компания. «Нанотехнологический центр композитов» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Дальневосточный объект, которому предстоит ремонт, является самым старым мостом Владивостока. В столице для него изготовили композитные перила, а также поставили другие необходимые детали.

— Изделия «Нанотехнологического центра композитов» широко применяются при реконструкции различных социально значимых объектов, строительстве и ремонте дорог. Сегодня компания поставляет свою продукцию в 60 регионов страны. Применение таких материалов позволяет проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15–20% ниже, по сравнению со стоимостью традиционных методов ремонта и усиления, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Казанский мост связывает полуостров Шкота, где расположен порт, с центром Владивостока. Объект был построен в 1928 году и считается первым цельнометаллическим сварным понтоном, который был сдан в Советском Союзе. Сейчас это важная транспортная артерия, которая в ежедневном режиме принимает трафик из большегрузов.

Строителям требовалось усилить пролетные строения. Для этого закупили системы внешнего армирования CarbonWrap. Она предназначена для ремонта и усиления строительных конструкций, чтобы устранить последствия разрушения бетона и коррозии арматуры от воздействия природных факторов и агрессивных сред.

— Не требует использования громоздкой техники или спецоборудования, – пояснил руководитель Департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Ранее материалы системы CarbonWrap были поставлены в Находку и Владивосток для реконструкции железобетонные конструкции жилой недвижимости. Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев уточнил, что производственный комплекс компании насчитывает 13 цехов, располагается на площади порядка 12 тысяч квадратных метров.