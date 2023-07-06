Багреева: Большинство московских участников нацпроекта «Производительность труда» представляют малые и средние предприятия

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Активными участниками национального проекта «Производительность труда» в Москве стали малые и средние компании. Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, с начала проекта в столице в 2022 году в него вступили 87 таких предприятий. Это более половины от всех участвующих в проекте компаний. Столичный министр объясняет активность малых компаний в бизнесе несколькими факторами - их мобильностью, оперативным реагированием на возможные перемены, быстрой перестройкой бизнес-процессов и выходом на рынок с новыми продуктами. Благодаря нацпроекту малые и средние предприятия корректируют в своей работе нуждающиеся в перезагрузке направления. При этом им удается решить накопившиеся проблемы и эффективнее работать дальше, используя внутренние резервы.

«На сегодняшний день 28 малых и средних компаний, или почти каждый третий участник нацпроекта в сегменте МСП, уже завершили этап совместной работы с экспертами на пилотном потоке, - отметила Багреева. - Они приступили к тиражированию полученного опыта на остальные участки бизнеса».

Компании МСП за полтора года участия в нацпроекте нарастили среднюю выработку примерно на 40 процентов. Параллельно они на 38 процентов уменьшили затраты времени на рабочие процессы. В целом ими достигнут экономический эффект в сумме свыше 500 миллионов рублей или около 30 процентов от объема всех участников нацпроекта. Как уточнила Багреева, эти средства малые и средние компании вправе вложить в развитие технологий и повышение качества своих изделий. К примеру, торгово-производственная компания «НВН», выпускающая товары под брендом «Нам-ням», нарастила производство сэндвичей с 1,5 до 1,86 тонны в сутки, то есть на 25 процентов. Таких результатов предприятию удалось добиться с начала прошлого года после вступления в проект. При этом, увеличив производительность труда, компания за полгода подняла на 15 процентов зарплату своим работникам.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» стал мерой господдержки бизнеса, позволяющей выпускать больше товаров и уменьшать издержки на производстве, экономя при этом на затратах. До конца 2024 года участником проекта может стать 441 предприятие.