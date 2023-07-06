В Москве 6 июля прогнозируют 30-градусную жару и отсутствие осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 6 июля, в Москве прогнозируют жару до 30 градусов выше нуля. Температура не будет опускаться ниже отметки в 28 градусов. Ожидается, что в городе дожди не пройдут, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в Москве будет переменная облачность. Днем ожидается юго-восточный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду.

Ночью погода испортится. Небо затянет облаками, которые только изредка будут отступать. Местами вероятен кратковременный дождь, который кое-где превратится в ливень. В отдельных районах возможны гроза и град. Ветер поменяет направление на южное. Его скорость вырастет до 6-11 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что днем 6 июля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.