Собянин: За две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тысяч пассажиров

Новый экологичный вид городского транспорта начал действовать с 20 июня. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Более 22 тысяч пассажиров перевезли речные электросуда за две недели, прошедшие с момента запуска. Новый экологичный вид городского транспорта начал действовать с 20 июня. О первых итогах работы регулярного маршрута речных трамвайчиков мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Больше двух недель назад мы открыли первый регулярный маршрут электросудов по Москве-реке. За это время они перевезли свыше 22 тысяч пассажиров! Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и ее архитектуру», - рассказал мэр города.

Сергей Собянин напомнил, что промежуточные остановки маршрута располагаются возле городских достопримечательностей, до которых от причала можно дойти за пять-семь минут. Например, рядом с остановкой «Сити-Багратион» есть смотровая площадка: с нее открывается впечатляющий вид на небоскребы столицы. От причала «Сити-Центральный» легко дойти до торгово-развлекательного центра «Афимолл-Сити» и экспоцентра на Красной Пресне. Неподалеку от причала «Трехгорный» расположены улица Новый Арбат и Дома правительства.

По словам мэра столицы, речные электротрамваи стали органичной частью общественного транспорта Москвы. Заплатить за проезд на них можно теми же способами, что и в метро или в автобусах. Пассажирам доступна оплата картой «Тройка», банковской картой или по биометрии.

Напомним, старт движению электросудов дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Маршрут связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной возле ЖК «Сердце столицы». Его длина – более 6,5 километров, в зоне движения речных трамвайчиков проживают около 800 тысяч человек. Это уникальный проект не только для России, но и для других стран: первый в мире круглогодичный и самый современный водный транспорт, работающий полностью на электрическом ходу.

Планируется, что второй маршрут речных электрических трамваев будет открыт в четвертом квартале 2023 года. Маршрут «Автозаводский мост–Печатники» протянется на 13 километров, в его зоне проживают около 700 тысяч человек.