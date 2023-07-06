Собянин: Более 60 договоров заключено с инвесторами по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» помогает сохранять московскую старину. Фото: сайт мэра Москвы.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» помогает сохранять исторический облик Москвы. За 10 лет своего действия она помогла спасти 22 памятника архитектуры, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Реставрация исторических зданий - дело сложное и затратное. Инвестиции в эту сферу - удел энтузиастов, по-настоящему влюбленных в старину. Но и им часто требуется серьезная поддержка. Для этого в 2012 году мы разработали специальную программу - «1 рубль за квадратный метр в год». Инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а сразу после окончания реставрации арендная плата будет снижена до символического 1 рубля за 1 квадратный метр в год», - рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По условиям программы, на восстановление памятника архитектуры отводится до пяти лет.

«За 10 лет эта программа позволила спасти от гибели и вернуть москвичам 22 памятника архитектуры», - подчеркнул глава столицы.

Среди зданий, отреставрированных благодаря «рублевой» программе, - жилой дом купца Николая Баулина XIX века, расположенный на улице Николоямской, д. 52, вл. 1. В бережно восстановленном здании сейчас работают офисы. С 2018 года на льготных условиях арендуется Чугунный павильон трамвайной остановки – уникальное сооружение на Красностуденческом проезде. В здании провели реставрацию, после которой центральная часть павильона вновь стала остановкой. Остальную часть отдали под магазин.

«Городскую усадьбу Андрея Сытина (Сытинский пер., д. 5/10, стр. 5) также отреставрировали по «рублевой» программе. Деревянный дом уцелел при пожаре 1812 года! Сейчас здесь находятся офисные помещения. Преобразился и трехэтажный особняк Московской межевой канцелярии (Хохловский пер., д. 10, стр. 1). Он пережил не только пожар 1812 года, но и перестройку советского периода, и даже пожар 2014 года. После реставрации он тоже стал офисным зданием. А в главном доме усадьбы Матвеевых (Волховский пер., д. 21/5, стр. 1) теперь расположена частная клиника», - написал Сергей Собянин.

Глава города отметил, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» выгодна и городским властям, и предпринимателям.

«Мы спасаем уникальные особняки от неминуемого разрушения. А инвесторы получают для ведения бизнеса здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату», - отметил глава города.