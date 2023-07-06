Овчинский: для московских промышленников организована бизнес-миссия в Беларусь

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Минск и Гомель с 11 по 13 июля запланирована бизнес-миссия, в составе которой будут восемь столичных производителей.

— Центр «Моспром» организует 80 целевых встреч с 45 профильными белорусскими ведомствами и бизнес-структурами, с предприятиями промышленного сектора, ретейлерами и дистрибьюторами. Это поможет столичным компаниям найти новых партнеров для поставки продукции на зарубежный рынок, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В составе делегации компании, которые занимаются оборудованием спецтранспорта и бронированных авто для перевозки ценных грузов, производители систем автоматизации телефонии, аккумуляторов, зарядных станций для электрокаров, освещения и мачт.

Директор по развитию «КлинПауэр» (собирают аккумуляторы для клининга) Маргарита Щеглова сообщила, что бизнес-миссия позволит расширить географию поставок продукции. Компания намерена изучить рынок соседней республики и предложить свои решения. Управляющий директор «САГА Технологии» Тимур Тургенбаев рассказал, что в Беларуси продемонстрируют первый российский банкомат, кассы самообслуживания и другую современную технику.

Поддержкой экспортеров в городе занимается центр «Моспром». Специалисты анализируют целевые рынки, которые могут заинтересоваться столичных производителей. Кроме того, центр помогает проводить аналитику, что компании могли сформировать оптимальную стратегию выхода на новые рынки. Действует бесплатная байерская программа, задача которой найти для московского бизнеса контрагентов потенциальных покупателей за рубежом и обеспечить участие в международных выставках и бизнес-миссиях.