Овчинский: Инвестиционная карта стала мощным аналитическим инструментом для бизнеса

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова состоялось заседание штаба по инвестициям с регионами. На нем обсуждалась инвестиционная карта России. Совместная разработка Министерства экономического развития России и правительства Москвы уже проходит тестирование в Северо-Кавказского федерального округа.

«Инвестиционная карта России сможет стать “единым окном” для инвесторов со всей страны и из дружественных государств, - сказал Андрей Белоусов. - Регионы играют ключевую роль в наполнении и актуализации данных инвестиционной карты».

По его словам, необходимо ещё наладить организационную модель работы и четко прописать регламенты передачи информации.

«У инвестиционных команд субъектов Российской Федерации уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта, - напомнил Белоусов. - Сбор региональных карт в единую систему – закономерный итог этой работы».

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, запуск проекта Инвестиционной карты в стране в числе первых обеспечила столица. При этом московские власти продолжают активно обновлять и совершенствовать карту для удобства бизнеса.

«В частности, в прошлом году на карту были интегрированы аналитические слои, позволяющие оценить привлекательность площадки по различным параметрам, - пояснил глава ведомства. - Например, на ней отображаются все объекты, выставленные на торги, а также промышленные площадки, в том числе, расположенные в ОЭЗ «Технополис Москва».

Среди преимуществ карты он назвал также возможность ознакомиться с инфраструктурой вокруг выбранного объекта, оценить его транспортную доступность, парковочные зоны и тарифы. Кроме того, на карте видно трафик жителей в конкретные часы, дни или месяцы.

«Благодаря изменениям инвестиционная карта стала мощным аналитическим инструментом, который позволяет предпринимателям с высокой точностью оценивать потенциал реализации своего бизнеса на территории города», - подчеркнул Овчинский.

Глава ведомства также озвучил статистику использования карты. Инвесторы обратились к ней за помощью примерно 30 тысяч раз в течение года.

«При этом количество уникальных пользователей выросло на 23 процента», - уточнил Овчинский.