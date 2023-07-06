На строящейся станции метро «Яхромская» начался монтаж масштабного панно

Фото: АО «Мосинжпроект»

На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжается строительство нового участка с тремя станциями – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Подробностями сооружения «Яхромской» поделился заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. Напомним, ее разместят около улицы 800-летия Москвы. Это повлияло на дизайн будущей станции.

«Именно празднованию юбилея города в 1947 году решили посвятить главный художественный элемент станционного комплекса – графическую композицию о жизни столицы того времени», – отметил заммэра.

По его словам, масштабное панно размером 160 на 5 метров начали собирать из 22 алюминиевых панелей. На них изображены известные столичные улицы и москвичи – пионеры, рабочие, прохожие. Первым из фрагментов был смонтирован сюжет о столичных спортсменах-легкоатлетах.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, панно монтируют на стене вдоль пути, ведущего в центр. Эскизы для огромной картины создали архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников.

«Его авторское панно «Битва героев» с изображением собирательного образа защитника Древней Руси украшает путевую стену станции метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро», – уточнил глава холдинга.

Вся станция «Яхромская» от пола до потолка будет оформлена в цветах Москвы – красном и белом, а композиция о жизни столицы станет частью архитектурного облика. Каждый элемент панно складывается из пяти плит размером 1,5 на 5 метров.

«Панели крепятся с помощью алюминиевой подсистемы на стальной каркас, ранее установленный на стене «Яхромской», – уточнил Кравцов. – Вся крепежная конструкция прошла проверку на прочность».

Сотовый алюминий позволяет не только сделать панели столь большого размера, но и добиться идеально плоской формы и минимума стыковочных швов. Этому материалу не страшны и повышенная влажность, и возможные перепады температур.

На «Яхромской» сейчас также продолжают укладку гранита на полу и монтаж инженерных систем в пассажирской зоне.

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