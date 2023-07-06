Московские врачи выходили младенца весом 750 грамм Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ

Врачи перинатального центра «Коммунарка» выходили девочку, родившуюся раньше срока с экстремальным весом. Младенец появился на свет на 28-й неделе беременности. Ее вес составлял всего 750 граммов, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Сразу после рождения малышку пришлось подключить на 30 минут к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. У девочки еще не были до конца сформированы важные системы жизнеобеспечения, что привело к большому количеству патологий.

Спустя полтора месяца малышку перевели в отделение патологии новорожденных, она весила уже около 1,5 кг. В общей сложности в перинатальном центре «Коммунарка» малышка провела 86 дней. Выписывали ее домой с весом в 2750 грамм. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь за состоянием девочки будет следить участковый педиатр, а реабилитацию проводить узкие специалисты.

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