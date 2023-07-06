В одном из парков на юге Москвы двое пьяных парней изнасиловали 49-летнюю женщину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве взяли под стражу двоих молодых людей, которые в воскресенье, 2 июля, изнасиловали женщину в парке на юге города. 21-летние приятели были в состоянии алкогольного опьянения. О произошедшем рассказали в Следственном комитете столицы.

Случилось это в ночное время. Молодые люди заметили одиноко идущую прохожую и стали ей угрожать убийством, тем самым принудив к половому акту. Потерпевшей оказалась 49-летняя женщина.

Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании совершенном группой лиц, соединенном с угрозой убийства. Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали мужчину, который напал на девушку в Битцевском парке. Та смогла отбиться.