Москвич на станции метро «Преображенская площадь» избил 60-летнего пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в вагоне метро двое пассажиров словесно сцепились из-за незначительного повода. Один из мужчин решил покинуть транспорт, чтобы не развивать конфликт. Однако более молодой оппонент не удержался, выбежал следом и избил оппонента. Теперь в ситуации разбирается УВД на Московском метрополитене, передает «МВД Медиа».

Конфликт начался в вагоне метро на Сокольнической линии. Продолжился он уже на платформе станции «Преображенская Площадь». 37-летний мужчина не сдержал эмоций и стал наносить удары руками и ногами в область лица и тела 60-летнего пассажира, после чего сбежал. С полученными травмами потерпевшего доставили в одно из столичных медицинских учреждений, где его прооперировали.

Агрессивного мужчину задержали на станции «Комсомольская». Возбуждено уголовное дело о побоях.

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