МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве из-за ливня с грозой 7 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 7 июля, на смену солнцу и жаре придет ливень с грозой и градом, сообщает управление МЧС России по Москве в экстренном предупреждении.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, плохая погода ожидается в период с часу ночи и с сохранением до конца суток 7 июля. При грозе также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями управление МЧС рекомендует автомобилистам быть осторожными на дорогах, снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, присматривать за детьми и не укрываться от дождя под деревьями.

Температура воздуха ожидается немного ниже, чем в четверг — от 26 до 28 градусов в дневное время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 6 июля прогнозируют 30-градусную жару и отсутствие осадков.