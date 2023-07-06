Собянин: Три поликлиники, расположенные на северо-востоке и западе Москвы, открылись после капремонта

Три поликлиники на северо-востоке и западе столицы открылись после капремонта. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

На северо-востоке и западе Москвы после капитального ремонта открылись три поликлиники, сообщил мэр города Сергей Собянин. Обновленные учреждения здравоохранения обслуживают почти 47 тысяч человек.

«На северо-востоке и западе столицы открыты три поликлиники после капитального ремонта: филиал №1 детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское; филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкинском районе; детско-взрослая поликлиника в пос. Рублево, в которую входят филиал №1 взрослой поликлиники №195 и педиатрическое отделение детской поликлиники №130», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, все модернизированные поликлиники работают по новому московскому стандарту. После капремонта здания преобразились: в них появились комфортные зоны ожидания для посетителей, а все кабинеты расположены так, чтобы в них было удобно лечиться и работать. В поликлиниках созданы все условия для маломобильных пациентов. Прием ведут специалисты самых востребованных направлений. Отремонтированные здания оснастили новой техникой, помогающей расширить диагностические возможности поликлиник, повысить качество и доступность медпомощи.

Сергей Собянин отметил, что при реконструкции были благоустроены и прилегающие к поликлиникам территории. На них появились места для отдыха, а для детей оборудовали игровые площадки.

«Заменили ограждения, обустроили удобные дорожки, смонтировали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками», - сообщил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Северное и Восточное Измайлово. Именно в них в 2017 году стартовала программа реновации.

«В феврале 2018 года жители пятиэтажки по улице Константина Федина начали переселяться в первый дом, построенный в Москве в рамках реновации по адресу: улица 5-я Парковая, д. 62б. В настоящее время заселяются уже 10 новостроек. Новые комфортные квартиры обживают или находятся на стадии заселения 6,5 тысяч жителей Ивановского, Восточного и Северного Измайлово. В общей сложности предстоит расселить 253 дома, в которых проживает более 50 тысяч человек», - отметил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря программе реновации свои жилищные условия улучшит почти каждый шестой житель этих районов.