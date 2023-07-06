В Москве арестовали женщину за убийство свекрови двадцатилетней давности Фото: "КП" Архив

6 июля Черемушкинский суд Москвы арестовал на 30 суток женщину, обвиняемую в убийстве своей свекрови, совершенном 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Преступление произошло 12 апреля 2002 года на Севастопольском проспекте в Москве. Потерпевшая – женщина 1940 года рождения. Ее обнаружили с признаками насильственной смерти рядом с проезжей частью.

В Следственном комитете заявили, что у обвиняемой Ксении Давыдовой был сообщник. Вместе они собирались убить свекровь женщины, чтобы завладеть ее имуществом. Сообщники сняли квартиру и пригласили потерпевшую как медицинского работника, якобы чтобы та сделала укол на дому. Там женщину несколько раз ударили металлическим предметом по голове, она умерла на месте.

Обвиняемую судили по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Под стражей она будет находиться до 3 августа 2023 года.

Ранее KP.RU писал об изнасиловании женщины пьяными парнями в парке на юго-западе города. Молодые люди угрожали ей убийством.