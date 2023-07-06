Ликсутов: В столичном метро появились еще 40 новых вагонов поезда «Москва-2020»

Фото: пресс-служба московского метрополитена

В июне метро столицы пополнилось еще 40 новыми вагонами поезда «Москва-2020». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом году всего планируется получить около 300 таких вагонов. Ими уже полностью оснащены Кольцевая и Большая кольцевая линии. Параллельно продолжается активная замена составов на Калужско-Рижской линии. По ней уже курсируют более половины новых поездов из всех обслуживающих эту ветку.

«Мы реализуем масштабную программу обновления подвижного состава по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - отметил заммэра. - С начала года приняли более 140 современных российских вагонов «Москва-2020». Благодаря новым составам поездки в метро становятся еще комфортнее».

Напомним, отечественные поезда «Москва-2020» собирают на заводе в подмосковных Мытищах. Среди производственных площадок в России он считается одной из самых продвинутых. В числе преимуществ завода:

- современное оборудование, с помощью которого на сборку одного вагона уходит всего 58 часов. За день конвейеры выпускают по два вагона метро;

- высокий уровень автоматизации, позволяющий уменьшить риски ошибок и ускорить процесс сборки;

- многоэтапная система проверок вагонов. Перед выходом на линию их оценивают по более чем 100 параметрам. Испытания проходят в три этапа.