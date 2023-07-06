В Москве обновился температурный рекорд текущего лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в центре Москвы днем в четверг, 6 июля, превысила отметку в плюс 30 градусов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В 15 часов на ВДНХ температура воздуха достигла 28,8 градуса, а местами в центре города она превысила 30 градусов. Таким образом 6 июля зафиксировали новый рекорд текущего лета. В июне самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 16 числа. Она составила 27,4 градуса, рассказала синоптик.

Ведущий специалист прогностического центра «Фобос» Михаил Леус также поделился информацией о том, что 6 июля стало самым теплым днем лета. При этом метеоролог рассказал, что пик жары пройден, в следующие дни в столице, а также во всей Центральной России, будет похолодание.

Ранее KP.RU писал, что по данным МЧС 7 июля, в пятницу, Москву ждут ливни с грозами и градом.