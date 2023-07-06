Что произошло за день 6 июля 2023 года в Москве: главные новости

Три человека пострадали и семеро спасены при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 6 июля произошло возгорание в четырехэтажном нежилом здании по адресу: 3-я улица Ямского Поля. Сообщается, что это бизнес-центр, в котором располагаются, в том числе, танцевальные и театральные студии. Пожар начался с помещения, где хранится одежда. Пострадали три человека. Еще семерых спасли пожарные, их передали медикам. В настоящее время пламя тушат.

Днем пожарные тушили пожар в жилом доме. Он начался после взрыва. Известно, что происшествие не связано с бытовым газом. Скорее всего, взорвался телевизор. Пострадал один человек — парализованный мужчина, который находился в комнате в момент ЧП.

На юге Москвы в жилом доме рабочего, который чинил лифт, придавило лифтом. Мужчина погиб. Подробности происшествия выясняют.

В столице обновился температурный рекорд: 6 июля стало самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до +30. При этом уже завтра синоптики обещают похолодание. В свою очередь МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде 7 июля.