Овчинский: Московская компания разработала автоматизированную систему лазерной сварки

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о применении лазерных технологий в столичной промышленности. С их помощью создаются, например, медицинские изделия и различные компоненты в автомобилестроении. Отечественные решения для развития таких технологий предлагают многие столичные производители. Среди них - московская компания Pokkels. Ее новинка представляет собой автоматизированную систему сварки. Изделие позволяет упростить монтаж магнитопровода и датчика момента к электроусилителям руля машины.

«Разработка не требует остановки производственной линии, - отметил глава ведомства. - Это позволит сократить время на установку и трудозатраты, а также увеличить объемы производства – до 80 единиц изделий в час».

По его словам, заказ на новую систему уже оформил в том числе один из ведущих производителей электронных автомобильных компонентов. До сих пор для монтажа проходилось использовать клей и ручной труд. Теперь процесс ускорился благодаря созданной разработке. Плюсов у нее много - повышенная надежность при сварке элементов, эффективность приклеивания, экономия времени на установку компонентов, сокращение трудозатрат, полная автоматизация и непрерывность процесса. Среди других изделий компании, например, лазерные установки для очистки от сильной грязи поверхности металла и камня. Есть в ее портфолио также и решения, разработанные индивидуально под конкретные задачи.

Создание в столице комфортных условий для бизнеса дает возможности для развития не только крупным, но и малым, а также средним компаниям. При открытии своих производств в Москве инвесторы получают выход на большие рынки сбыта, качественную инфраструктуру и значительную поддержку города. Им доступны более двадцати мер, среди которых субсидии и целевые займы. Для них также действуют антикризисные инструменты.