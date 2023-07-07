Сергей Собянин рассказал, как цифровой двойник Москвы помогает в управлении городом

«Современный город не может существовать без цифровой среды. Москва в этом плане - в числе мировых лидеров. Один из передовых проектов столицы - Цифровой двойник Москвы. Это точная 3D-копия нашего города в виртуальной реальности, на которую нанесены все здания, сооружения и объекты, инженерные и транспортные коммуникации», - отметил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что цифровой двойник — собственная разработка города. Эта уникальная платформа помогает в планировании строительства жилых, социальных и промышленных объектов, а также анализирует эффективность реализации значимых городских проектов.

«Чтобы создать ее, потребовалось более 12 миллионов фотографий всей территории города, сделанных под разным углом с воздуха и земли. Каждый год снимки полностью обновляются, чтобы поддерживать фотограмметрическую модель в актуальном состоянии», - сообщается в материале.

Фотограмметрическую модель мегаполиса гармонично дополняют пять тысяч аналитических слоев с массивами данных по всем сферам жизни города. Их обновление осуществляется в режиме реального времени. На платформе также размещен архив панорам 13 тысяч километров всей территории Москвы за последние 10 лет. Это хранилище данных позволяет просматривать актуальные и ретроспективные изображения города, а также проводить высокоточные измерения.