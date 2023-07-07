Сергей Собянин: Около 1 тыс. пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности 8 июля

В Москве около тысячи пар поженятся в День семьи, любви и верности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве около тысячи пар поженятся в День семьи, любви и верности. Мэр города Сергей Собянин поздравил молодоженов с предстоящим праздником.

В 2023 году в столице запустили пятый сезон проекта «Новые адреса», его участники могут зарегистрировать брак на более чем 30 выездных площадках. Среди новых локаций – речные трамвайчики, гостиница «Ленинградская», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно». Расписаться также можно в вагоне метро на БКЛ. Всего на выездных площадках поженились свыше 40 тысяч пар.

При этом классические дворцы бракосочетания также популярны. Чаще всего церемонии проводят во Дворце бракосочетания №1 – в Грибоедовском загс. В прошлом году здесь поженились 8146 пар. Кроме того, молодожены могут расписаться и в неторжественной обстановке – в любом центре госуслуг «Мои документы».

Ранее KP.RU писал, что в Москве в День семьи, любви и верности состоится более 180 мероприятий. Горожан ждут концерты, мастер-классы, конкурсы с розыгрышами и фотосессии.