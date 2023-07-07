Строительство автомобильного моста через затон Новинки на финальном этапе

Фото: АО «Мосинжпроект»

Строительство автомобильного моста на территории комплексного развития ЗИЛ выходит на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия дороги основного хода будущей магистрали – проезжей части и тротуаров. Площадь работ составила 8 000 кв. метров.

Продолжается монтаж барьерного ограждения, устройство сети освещения и инженерных систем. Возведение моста (генеральный подрядчик по строительству объекта Группа компаний «Мосинжпроект»), стало ключевым элементом создаваемого участка магистральной улично-дорожной сети.

Здесь также ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы новые светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации. В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка, готовится установка информационных дорожных указателей и знаков.

Позже планируется провести комплексное благоустройство прилегающей к мосту территории.

Напомним, строительство моста через затон Новинки – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода им. Лихачёва. Мост свяжет строящуюся Симоновскую набережную и набережную Марка Шагала с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить участки Третьего транспортного кольца (ТТК), Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Реклама. АО «Мосинжпроект» LjN8KXaTS