Женщина зарезала сожителя на северо-западе Москвы

Подозреваемую задержали, с ней проводят следственные действия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 51-летняя женщина зарезала своего сожителя. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на ул. Лодочной. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружили в ночь с 6 на 7 июля. По подозрению в убийстве задержали его сожительницу, с женщиной проводятся следственные действия. Следователи устанавливают полную картину случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестовали женщину за убийство свекрови, совершенное в 2002 году. Сообщники обвиняемой пригласили потерпевшую в съемную квартиру, чтобы та якобы сделала укол на дому. Там женщину ударили металлическим предметом по голове, она погибла на месте. На преступление невестка пошла, чтобы завладеешь имуществом родственницы.