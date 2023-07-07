Овчинский: Аттестацию по международным стандартам получила облачная платформа резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил об аттестации по стандартам ГОСТ и PCI DSS разработки компании Oxygen, резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Речь идет об облачной инфраструктуре Центра обработки данных (ЦОД), созданной резидентом. Ее сертификация служит подтверждением безопасности данных клиентской базы при платежных операциях. Причем сертификат PCI DSS разработчик получил в числе первых в стране.

«Аттестация облачной платформы компании по стандартам ЦБ РФ гарантирует защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий», – отметил глава ведомства.

По его словам, разработчик с прошлого года сосредоточился на развитии облачных технологий и разработке решений в этом направлении.

«За 2022 год предприятие инвестировало в реализацию своих инновационных проектов 472 миллиона рублей, - уточнил Овчинский. - Кроме того, здесь было создано около 90 дополнительных рабочих мест».

Услугами компании пользуются страховщики, банки, платежные системы, брокерские платформы. Благодаря разработке Oxygen им удается обеспечить информационную безопасность согласно требованиям Центробанка любой степени сложности и финансовых затрат. При этом они могут обойтись без аттестации своей инфраструктуры, используемой во время платежных операций. Облачная платформа, созданная столичным предприятием, помогает финтех-компаниям выполнить оперативное масштабирование своей системы и запуск сервисов, защищенных от внешних киберугроз.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, резидент ОЭЗ является одним из первых ее арендаторов и основателей создаваемого в ней IT-ландшафта.

«Сегодня в этом направлении работает шесть предприятий, из них четыре резидента, которые предоставляют услуги центров обработки данных», - пояснил Дегтев.

Разместившись на площади более 26 тысяч квадратных метров, эти центры совместно обеспечивают обслуживание десятков тысяч клиентов. В их числе финансовые и промышленные компании, а также государственные структуры.

«Общий объем инвестиций в эти проекты превысил девять миллиардов рублей, - добавил глава ОЭЗ. - Только в 2022 году компании вложили в свое развитие около 790 миллионов рублей».