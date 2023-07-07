Мужчина избил охранника и украл бутылку вина из магазина в центре Москвы

Мужчина украл бутылку вина из магазина, избил охранника и убежал Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские задержали 30-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже из продуктового магазина. Им оказался приезжий из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на ул. Большая Якиманка. Мужчина взял со стеллажа бутылку вина и направился к выходу, не оплатив покупку. Злоумышленника попытался остановить охранник, но грабитель ударил его ногой и убежал.

Правоохранители установили личность подозреваемого и поймали его на Пречистенской набережной. Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU писал, что в Москве бывшего сотрудника магазина задержали за кражу гаджетов и 1,6 млн рублей у работодателя. Похищенные деньги подозреваемый потратил, а планшеты и смартфоны продал. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.