Участок «салатовой» ветки метро Москвы закроют 22-23 июля

В Москве 22-23 июля закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 22-23 июля закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда не будут курсировать на участке между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Изменения связаны с проведением ремонта на «салатовой» ветке метро. Пассажиров просят пользоваться другими линиями и наземным транспортом.

Кроме того, с 8 июля по 28 июля закроют выходы и входы на «Сретенском бульваре» и «Трубной. На них можно будет пересесть с «Цветного бульвара» и «Тургеневской». Также 15 и 16 июля не будут работать выходы 5 и 6 на «Чкаловской».

«Приносим извинения за временные неудобства. Пожалуйста, стройте маршруты заранее», - добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро появились еще 40 новых вагонов поезда «Москва-2020». В этом году получат еще около 300 составов, а поездки в подземке станут еще комфортнее.