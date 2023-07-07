Пассажиров высадили из поезда на станции «ВДНХ» из-за запыления кондиционера

В настоящий момент составы курсируют в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пассажиров Калужско-Рижской линии метро высадили из поезда из-за запыления кондиционера. Инцидент произошел на станции «ВДНХ». В настоящий момент составы ходят в штатном режиме, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службе столичного метро.

«Ранее на станции «ВДНХ» высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции «Алексеевская» в связи с запылением кондиционера», - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что состав убрали с линии для проверки. Никто не пострадал, задымления в вагоне не было. Как только пассажиров высадили, поезда вновь стали курсировать в обычном режиме.

Ранее KP.RU писал, что 29 июня кафе загорелось у Ленинградского вокзала в Москве. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, никто не пострадал. Станция метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работали штатно.