Ефимов: Жилье и соцобъекты появятся на месте неэффективно используемого участка на западе Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Ландшафтный заказник «Лес на реке Самородинке», Юго-Западный лесопарк и станция метро «Юго-Западная» соседствуют сейчас с неэффективно используемым участком. Город решил привести его в порядок и выбрал оператора, который займётся преображением площадки в 1,64 гектара. Она расположена на улице Доктора Гааза в Тропарево-Никулине на западе столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за проект отвечает казенное предприятие «Комплексное развитие территории».

«Объем инвестиций в развитие оценивается в четыре миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект – в 39 миллионов рублей».

По его словам, реорганизация участка позволит создать в столице дополнительно 100 рабочих мест.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, за пять лет здесь появится 23,2 тысячи квадратных метров жилой недвижимости и 9,8 тысячи квадратных метров общественных сооружений.

«Сюда входят школа на 325 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 800 квадратных метров, - уточнил Гаман. - В будущем квартале также могут появиться магазины и кафе».

Напомним, с помощью программы комплексного развития территорий (КРТ) город возвращает к нормальной жизни заброшки, бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. В результате Москва получит свыше 570 тысяч дополнительных рабочих мест, восемь триллионов рублей вложений в проекты КРТ и более триллиона рублей бюджетных поступлений. Порядок на территориях в рамках программы вправе навести их правообладатели, городские операторы или выбранные на торгах инвесторы.