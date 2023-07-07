«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ливня с грозой

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается ливень Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объяли в Москве и Подмосковье 7 июля из-за дождя с градом и грозой. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столичном регионе предупреждение будет действовать до вечера пятницы. «Дождь. Период предупреждения до 21 ч. 07 июля, сильный дождь, ливень», - говорится в сообщении.

Во время дождя жителям рекомендуют быть анимальными и осторожными. Водителей призывают не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты. Пешеходов просят обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее KP.RU писал, что в Москве коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за ливней и гроз. По оценкам синоптиков, в столице прольется до 25 мм осадков. Дожди с грозами также накроют Подмосковье.