Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Москве

На Большом Садовом пруду спасли тонувшего мужчину. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве на Большом Садовом пруду спасли тонувшего мужчину, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел днем 6 июля. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Академическая» заметила человека в воде, он звал на помощь. Спасатели подняли 25-летнего мужчину на берег, оказали ему первую помощь, а затем вызвали на место бригаду скорой помощи. С молодым человек провели профилактическую беседу, от госпитализации он отказался.

Спасатели напомнили, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, не заплывая за буйки. Также горожанам напомнили, что у воды нельзя оставлять без присмотра детей.

Ранее KP.RU писал, что в столице спасли мужчину, упавшего в Москву реку. Пострадавшему оказали первую помощь, затем его госпитализировали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.