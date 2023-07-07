Багреева: Резервами для роста экономики являются повышение производительности труда, технологизация производств и создание центров компетенций

Фото: Мария Багреева / Оргкомитет Финансового конгресса Банка России

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге об успешном преодолении московской экономикой сложившейся экономической ситуации. По ее мнению, скрытые резервы экономического роста позволят проводить развитие.

«На сегодняшний день мы видим активное развитие финансовой сферы, большой рост в обрабатывающей промышленности, на рекордно низком уровне находится безработица. Московские предприятия активно работают над замещением продукции иностранных компаний, - рассказала Мария Багреева. - Во многих случаях успешно сложилась передача бизнеса от иностранных собственников российским акционерам».

По ее словам, этого удалось добиться во многом благодаря совместным усилиям федерального правительства, правительства Москвы, Банка России. Среди принятых мер - предоставление доступа к дешевым кредитам, это позволило закрыть ключевую потребность бизнеса в финансировании при адаптации к современным экономическим реалиям. В ближайшее время и в обозримом будущем экономика будет развиваться за счет уменьшения зависимости от высокотехнологичного импорта и высвобождения имеющихся экономических резервов для обеспечения различных отраслей специалистами высокой квалификации. Для этого необходимо повысить производительность труда и усилить технологизацию производств. Москва уже активно развивается в каждом из этих направлений. Например, создаются центры компетенций в сферах высоких технологий. В их числе кластер электромобилестроения, кластеры микроэлектроники и фотоники, а также другие, занятые как сборкой изделий на финальном этапе, так и развитием компонентной базы. По мнению Марии Багреевой, значительные резервы скрыты в повышении производительности труда.

«По итогам первого года реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве мы видим рост производительности среди участников проекта на уровне 20–30 процентов», - уточнила столичный министр.

Такой рост, как отмечает Багреева, обусловлен, не столько повышением квалификации кадров, сколько перенастройкой и увеличением эффективности самих производственных процессов на предприятиях.