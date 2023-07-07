Уголовное дело возбудили после нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на адвоката Пономареву Фото: МВД Медиа

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на адвоката Елену Пономареву, сообщил ТАСС со ссылкой на потерпевшую.

Напомним, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Неизвестные облили адвоката зеленкой, причинили ей телесные повреждения, а затем скрылись. У женщины пострадала сечатка глаза. Ранее злоумышленники угрожали Пономаревой в мессенджерах и облили ее автомобиль несмываемой краской.

«С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля»,- рассказала юрист. Она отметила, что обвиняемые получили серьезный срок, тогда адвокат не подтвердила их версию в ходе судебного заседания.

Ранее KP.RU писал, что в Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Немова. Иницдент произошел 4 июля, когда они направлялись на оглашение приговора супруге экс-судьи Заремы Мусаевой. Личность нападавших пока не установлена.