Багреева: Зеленые облигации Москвы запустили развитие инфраструктуры ESG-финансирования в России

Фото: Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

На Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева заявила об активном развитии инфраструктуры ESG-финансирования в России после выпуска зеленых облигаций Москвы в 2021 году.

«На основе международного опыта город предложил дать возможность публичным эмитентам направлять на ESG-проекты эквивалентный объем привлеченных средств, соблюдая таким образом бюджетное законодательство России», - отметила Багреева.

По ее словам, инициатива столичных властей нашла поддержку на федеральном уровне.

«Предложение было заложено в постановление Правительства РФ по финансированию проектов устойчивого развития, которое было принято в сентябре 2021 года, уже после размещения зеленого выпуска Москвы», – уточнила столичный министр.

Также город вел активную работу по обеспечению допуска государственных и муниципальных облигаций в сектор устойчивого развития Московской биржи.

Для развития рынка ESG-финансирования перспективным стало использование вложений частных инвесторов в проекты устойчивого развития. Зелёные облигации Москвы для населения подтвердили интерес жителей к таким инвестициям. Напомним, размещение этих ценных бумаг всего на два миллиарда рублей началось 30 мая. На сегодня почти все облигации уже выкуплены. Причем как москвичами, так и жителями разных регионов страны.

«Теоретический потенциал розничного инвестирования в ESG-проекты в России – это значительная часть из 6 триллионов рублей активов граждан на брокерском обслуживании и свыше 38 триллионов рублей на депозитах, вкладах и счетах населения, треть которых сосредоточена в Москве», - подчеркнула Багреева.

Чтобы реализовать этот потенциал, как пояснила столичный министр, нужно показать частным инвесторам доходность и надежность таких финансовых инструментов и важность ESG-проектов. При запуске столичного сайта зеленых облигаций для населения город максимально представил там необходимую информацию. Желающие могли узнать, например, финансовые условия выпуска и сведения о расходах на зеленый проект. Кроме того, на сайте сравнивались инвестиционные инструменты и главные плюсы ценных бумаг. Параллельно были полностью опубликованы документы, касающиеся выпуска. Как отметила Багреева, все это в итоге позволило жителям осознанно подойти к своему выбору и инвестировать личные накопления в зеленые облигации Москвы для населения.