Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок 7 июля

В Москве в пятницу вечерний час пик начался раньше - в 16:00 Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в пятницу, 7 июля, вечерний час пик начался раньше – в 16:00. ЦОДД призывает автомобилистов пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

В настоящий момент пробки наблюдаются на внутренней стороне 61-го км МКАД – в районе пересечения с Рублевским шоссе, а также на внутренней стороне 28-го км МКАД в районе Липецкой улицы. Кроме того, движение плотное на ТТК в районе Бережковского моста.

В Дептрансе добавили, что заторы образуются из-за мелких аварий и ремонтных работ. Кроме того, местами в городе идет дождь – из-за этого скорость на дорога снижается. Водителей просят быть внимательными и острожными за рулем.

Ранее KP.RU писал, что в движение перекроют в центре Москвы из-за парада ретротранспорта 8 июля. Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00.