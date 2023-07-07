Сергей Собянин: В Москве появится крупнейший в России центр производства кино

Новый московский кинокластер на Рязанском проспекте соберет лучших производителей кино- и видеоконтента. Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

В Москве появится новый центр производства кино, который будет оборудован на самом современном уровне, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города в пятницу, 7 июля посетил строительную площадку кинокластера на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ).

«В Москве павильонов достаточно много, но высокотехнологичных павильонов очень мало. А самого высокого уровня павильонов, современных, с использованием последних технологий съемок - их практически вообще нет. Поэтому, создавая здесь павильоны, мы ставим все-таки задачу создать именно павильон завтрашнего дня, не вчерашнего, не позавчерашнего, даже не сегодняшнего, а завтрашнего», - подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, чтобы российское кино развивалось и двигалось вперед, нужно создавать соответствующие технические условия.

«Мы это можем делать. Во всех отраслях это делаем. Почему не сделать в кино», - добавил глава города.

Создаваемый в столице кинокластер станет крупнейшим в России. Он будет состоять из трех площадок, которые будут взаимно дополнять друг друга. Одна из площадок кинокластера разместится в ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте. Здесь создадут все возможности для кинопроизводства полного цикла. Второй креативной площадкой станет кинопарк «Москино» в Красной Пахре. В нем будут проходить натурные съемки под открытым небом. Третья площадка разместится на легендарной киностудии имени Горького, которая будет полностью реконструирована.

Кластер на территории ВНИИМЕТМАШ будет самым креативным и современным. На площадке планируется собрать лучших производителей кино- и видеоконтента. Здесь построят современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, необходимые для творческого процесса. К осени 2023 года строители закончат модернизацию десяти корпусов. В них расположатся павильоны для съемок фильмов и рекламы, высокотехнологичные XR павильоны для съемки Virtual Production, центр для хранения костюмов и реквизита, медиацентр с залом для проведения выставок, а также шоурумы и коворкинги.

Через год, осенью 2024 года, будут реконструированы еще четыре корпуса. В них оборудуют шесть съемочных павильонов. С 2024 по 2026 годы будут сданы последние шесть кинопавильонов, инновационный центр разработок для киноиндустрии, центр визуальных технологий, ресурсный центр для киноиндустрии и другие здания. Всего площадь кинокластера на территории ВНИИМЕТМАШ составит более 170 тысяч квадратных метров.

«Уверен, новые площадки соберут лучших видеопроизводителей, которые создадут настоящие шедевры. МЕТМАШ станет точкой притяжения москвичей. Его территория будет открыта для всех желающих», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.