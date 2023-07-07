Синоптик Позднякова предупредила о температурных скачках в Москве в июле

В выходные температура вернется к норме, но в середине месяца столицу вновь накроет жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на протяжении всего июля волны прохлады будут сменяться жарой, предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Метеоролог отметила, что начало июля выдалось очень жарким – на пару градусов выше климатической нормы. Но, по ее словам, уже в выходные в столицу вернется прохладный воздух, а температура будет соответствовать норме. Самая низкая температура ожидается в городе 10-12 июля.

Однако после небольшого похолодания Москву вновь накроет летний зной: северный ветер сменится южным, а воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Вторая половина месяца начнется волной холода, затем в городе потеплеет до 28 градусов.

Ранее KP.RU писал, что ливень с грозой и градом ожидается в Москве 7 июля. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до +28 градусов.