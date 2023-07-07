В Москве с начала недели произошло 17 ДТП с мотоциклами

В Москве с начала недели произошло 17 аварий с участием мотоциклов, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают байкеров соблюдать правила дорожного движения и всегда использовать экипировку. Правоохранители напомнили, что мотоцикл отличается от автомобиля и по управляемости, и по поведению на дороге, максимальной скорости, динамике разгона – по этой причине возрастает тяжесть последствий ДТП.

«Не забывайте использовать защитную мотоэкипировку, будьте внимательными при управлении мототранспортом и соблюдайте Правила дорожного движения», - добавили в пресс-службе.

Ранее KP.RU писал, что в Воскресенске мотоцикл врезался в стоящую на остановке маршрутку. В результате аварии погиб водитель байка и его пассажир. Предварительно, мотоциклист не справился с управлением. Обстоятельства случившегося выясняются.