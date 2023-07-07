Жителей Москвы предупредили о ливне с грозой в субботу

В Москве до полудня субботы будет идти дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, по прогнозам синоптиков, с 00:00 до 12:00 8 июля ожидается сильный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Горожан просят быть внимательными и острожными в непогоду. Во время дождя и порывистого ветра автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию перед впереди идущими автомобилями. Также не стоит парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова предупредила о температурных перепадах в Москве в июле. По ее словам, июля в этом месяце волны прохлады будут сменяться жарой. Самая минимальная температура ожидается в столице 10-12 июля, затем в городе вновь потеплеет почти до +30 градусов.