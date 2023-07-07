Пожар в историческом здании в центре Москвы не затронул рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», они работают в штатном режиме

Популярные московские рестораны не пострадали при пожаре в историческом здании на Тверском бульваре. На фото: интерьер ресторана "Кафе Пушкинъ".

Два популярных московских ресторана – «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» - не пострадали в результате пожара, который произошел в историческом здании на Тверском бульваре, где находится оба заведения. Об этом сообщили в ресторанном доме Maison Dellos.

«Maison Dellos благодарит всех, кто переживал за рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот». ГУ МЧС – за оперативное реагирование и устранение возгорания на небольшой площади технического помещения на крыше», - сказано в сообщении.

Оба ресторана ждут гостей, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в четверг 6 июля в центре Москвы за один вечер произошли два крупных пожара. Возгорания начались в бизнес-центре на 3-ей улице Ямского Поля, а также на Тверском бульваре в ресторане «Пушкин».

Пожар вспыхнул в здании по Тверскому бульвару, в котором расположены популярные рестораны «Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы. Загорелась кровля. В заведениях отдыхали в момент происшествия более 100 человек. Их эвакуировали, никто не пострадал. Сообщалось, что площаь пожара составляла около ста квадратных метров, возгорание быстро ликвидировали.