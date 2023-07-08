Дождь с грозой и до +24 градусов ожидаются в Москве 8 июля

В Москве ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в субботу, 8 июля, прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, по области – местами ливень. В отдельных районах прогремят грозы. Днем температура воздуха составит плюс 22-24 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, что около нормы. В городе будет дуть ветер западной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла. Днем 9 июля воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, осадков не прогнозируется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ночь на 7 июля была «тропической»: температура не опускалась ниже плюс 20 градусов. При этом на метеостанции ВДНХ зафиксировали 21,8 градуса тепла.