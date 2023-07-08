Собянин: С 12 до 71% выросла доля новых поездов в московском метро с 2010 года

«Работники Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, Центра организации дорожного движения, Московского паркинга и «Организатора перевозок», инспекторы МАДИ, железнодорожники, таксисты, сотрудники ГИБДД и УВД и многие другие работники транспортной системы Москвы - ежедневно вы обеспечиваете движение, а значит и жизнь огромного мегаполиса. Вы задаете его темп и ритм. Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой. Спасибо вам за ваш труд на благо миллионов жителей нашего города!», - написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил минимальный интервал движения поездов столичного метро (в часы пик составляет всего 90 секунд), доступность с приемлемой ценой за проезд для миллионов льготных пассажиров и рекордное количество способов оплаты.

Сергей Собянин подчеркнул, что метрополитен постоянно развивается – в текущем году открыта крупнейшая в мире Большая кольцевая линия и продолжают строиться новые линии. Доля новых поездов метро с 2010 года выросла с 12 до 71%. Что является лучшим показателем среди метрополитенов Европы и Америки.

Московское центральное кольцо функционирует уже почти семь лет. За прошедшие годы МЦК стало одним из наиболее востребованных видов городского транспорта. Москвичи и гости столицы осуществляют здесь свыше 550 тысяч поездок в день. А открытие наземного метро Московского центрального диаметра (МЦД) стало настоящим прорывом в плане близости и доступности города для миллионов москвичей и жителей Московской области. Еще две линии МЦД планируется запустить в текущем году. В результате сеть наземного метро превысит 140 станций.

Сергей Собянин напомнил, что парк поездов МЦД - один из самых молодых в Европе.

«На первых двух диаметрах работает на 100% новый подвижной состав. Второе рождение переживает сегодня и наземный городской транспорт, прежде всего трамвай. В 2025 году планируем завершить обновление подвижного состава, но уже сегодня львиную долю вагонов составляют «Витязь Москва» - комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки гаджетов и системой Wi-Fi», - добавил мэр.

Градоначальник отметил и динамичное развитие автобусной и электробусной сети. Сейчас действуют порядка 900 маршрутов. В Москве курсируют только новые автобусы и 1,1 тыс. российских электробусов.

Система такси столицы - одна из самых выгодных и доступных. Ею пользуются 1,7 миллиона пассажиров в сутки. Среднее время подачи такси не превышает 4 минуты. Это один из лучших показателей в мире.

Московский парк каршеринга насчитывает свыше 31 тысячи машин и является крупнейшим в мире. Один автомобиль используется в среднем для пяти поездок в сутки, что делает каршеринг реальной альтернативной использованию личного автомобиля.

С этого года в столице возрожден речной городской транспорт. Круглогодичный регулярный маршрут по Москве-реке обслуживают уникальные полностью на электрическом ходу суда отечественного производства.

В Москве востребован и велосипед. В городской системе велопроката насчитывается более 10 тысяч механических и электрических велосипедов. А количество арендных сессий за прошлый сезон достигло трех миллионов.

«У Московского транспорта славное прошлое и замечательные перспективы. Я уверен, что транспорт всегда будет драйвером позитивных перемен, делая город лучше и удобнее для каждого жителя столицы», - подчеркнул в заключении Сергей Собянин.