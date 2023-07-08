ДТП с участием такси произошло на 47-м км МКАД в Москве

На месте происшествия работали оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 47-го км МКАД произошла авария: столкнулись два автомобиля, в том числе машина такси. Сведения о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 8 июля.

Транспортные средства перегородили проезжую часть. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности полиция и бригада скорой помощи. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП было затруднено, автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Через час проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что водитель легковушки сбил пешехода на Кутузовском проспекте. Человек переходил дорогу в неположенном месте. На месте работали сотрудники оперативных служб, детали случившегося выясняются.