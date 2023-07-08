Ефимов: на месте неэффективно используемого участка в Покровском-Стрешневе появятся жилые и социальные объекты

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото пресс-службы КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о комплексном развитии неэффективно используемого участка на северо-западе Москвы. Площадка в 2,49 гектара находится в Покровском-Стрешневе. Места здесь красивые - русло реки Сходня, протекающей между Покровским-Стрешнево и Южным Тушино, а также памятник природы «Сходненский ковш». Недалеко расположена станция МЦД «Трикотажная». В новом городском квартале в этом районе построят свыше 66,5 тысячи квадратных метров жилых и общественно-деловых сооружений. Проект такого решения уже посмотреть на сайте правительства Москвы.

«Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается в семь миллиардов рублей», – отметил заммэра.

Известно, что привести эту территорию в порядок могут как собственник земли, так и городской оператор или выбранный на торгах инвестор. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что пока площадку во 2-м Строительном проезде занимают склады и офисы. Возводимые здесь жилые дома общей площадью примерно 60 тысяч квадратных метров запланированы для переселения участников реновации. Ещё свыше 6,6 тысячи квадратных метров отдадут под общественные и социальные учреждения.

«В частности, застройщику будет необходимо возвести и передать городу образовательный комплекс, состоящий из школы на 150 учеников и детского сада на 100 воспитанников», – пояснил Гаман.

Благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) Москва вновь включает в оборот заброшки или неэффективно используемые городские площадки. При этом для жителей дополнительно появятся свыше 570 тысяч рабочих мест. В проекты КРТ будет инвестировано всего восемь триллионов рублей. А бюджет пополнится на сумму более триллиона рублей. Реорганизацией участков могут заняться их правообладатели, городские операторы или инвесторы, объявленные победителями торгов.