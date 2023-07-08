Рабочий упал в котлован с 17-го этажа и погиб на северо-востоке Москвы

Рабочий погиб на стройке на 2-й улице Марьиной рощи Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве рабочий насмерть разбился, упав в котлован с высоты 17-го этажа, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ 8 июля.

Несчастный случай произошел на строительном объекте, расположенном на 2-й улице Марьиной рощи. Строитель упал в котлован, от полученных травм мужчина скончался на месте. Личность и возраст погибшего не уточняется.

Столичные следователи организовали проверку по факту случившегося, они опрашивают сотрудников организации и очевидцев ЧП. Причины и обстоятельства гибели рабочего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы рабочего убило током в электрощитовой. По факту гибели 22-летнего мужчины столичные следователи организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Кроме того, в Сергиевом Посаде двое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе. Детали случившегося выясняются.