Парад ретротранспорта начался в Москве 8 июля

Парад и выставка ретротранспорта началась в столице в честь Дня московского транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 8 июля, начался парад ретротранспорта в честь Дня московского транспорта. Колонна трамваев и редких автомобилей стартовала от станции «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.

Как писал KP.RU, в параде принимают участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также автомобили из коллекций музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, авторетроклуба «ГАЗ-21», комитета классических автомобилей РАФ.

Также на Чистопрудном бульваре до 18:00 москвичи и гости столицы смогут попасть на выставку ретротранспорта. Также для гостей доступны тематические зоны.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с профессиональным праздником. Он поблагодарил работники метро, Мосгортарнса, железнодорожников, ЦОДД, сотрудники Госавтоинспекции, таксистов за труд на благо столицы.