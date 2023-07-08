Овчинский: Участниками спартакиады «Моспром» станут более 4,4 тысячи сотрудников промышленных предприятий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о завершении регистрации для желающих поучаствовать в спартакиаде «Моспром-2023».

«В этом году за победу в спартакиаде «Моспром» будут состязаться более 4,4 тысячи сотрудников промышленных предприятий столицы, - отметил глава ведомства. - Среди них – представители 177 фабрик и заводов. Из заявленных участников 41 предприятие будет соревноваться впервые».

По его словам, условия соревнований постоянно улучшаются благодаря отзывам участников. Кроме того, в играх появляются новые амбассадоры, а также становится больше видов спорта. Например, в этом году впервые будут выбирать лучших в дартсе и тэг-регби.

«Кроме того, для представителей лиги вузов и колледжей регистрация еще идет, - уточнил Овчинский. - Всего в этом году мы ожидаем более шести тысяч участников».

Напомним, в этом сезоне спартакиада пополнилась отдельной лигой для учащихся колледжей. Им предстоит бороться за призы в сентябре. Параллельно будут проводиться игры для лиги вузов.

В соревнованиях представят своих спортсменов и несколько новых компаний города. В их числе предприятие по производству снеков «Москарт», часовой завод «Романофф», производитель аппаратов ИВЛ «Хирана+», хлебобулочный комбинат «Коломенский» и другие.

Отборочные игры продлятся до 26 августа. А стартуют они 15 июля сразу по шести спортивным дисциплинам – футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису и плаванию. Всего участники спартакиады покажут себя в 12 видах спорта. Среди них также бильярд, киберспорт, легкая атлетика, хоккей, дартс и тэг-регби. В сентябре в «Лужниках» пройдут финальные состязания.

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