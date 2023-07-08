Москвич предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета

Обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил ущерб потерпевшему Фото: прокуратура Москвы

В Москве перед судом предстанет 26-летний мужчина, обвиняемый в грабеже и краже денежных средств в банковского счета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в Ананьевском переулке. Злоумышленник похитил телефон, оставленный в автомобиле на зарядке, зашел в мобильное приложение банка, а затем украл со счета потерпевшего 20 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вора задержали, мужчина полностью признал вину и в полном объеме добровольно возместил ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Ранее KP.RU писал, что мужчина избил охранника и украл бутылку вина из магазина в центре Москвы. Грабителя задержали, возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей.